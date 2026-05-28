MLB》「村神」連3場炸裂！本季第20轟出爐 獨居美聯全壘打王

村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本重砲「村神」村上宗隆今天在第7局擊出左外野反方向陽春砲，這是他連3場開轟，本季第20轟出爐，獨居美聯全壘打王。白襪最後在主場以15比2大勝雙城，目前白襪隊以28勝27敗居美聯中區第二。

村上宗隆首打席吞三振，第二打席敲內野飛球出局，第三打席選到保送上壘。白襪打線前6局打完就以9比1領先。

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第7局白襪打者邁德羅斯（Chase Meidroth）擊出滿貫砲，接著村上宗隆面對雙城投手亞當斯（Travis Adams），他鎖定一顆外角93.9英里的四縫線速球，擊出左外野陽春砲，村上這一轟的擊球初速為108.3英里（約174.2公里），飛行距離為432英尺（約131.6公尺），仰角為24度。第8局白襪再拿1分，最後就以15比3輕取雙城。

總計村上宗隆全場4打數2安，包含一發陽春砲，三振、保送各1次，賽後打擊率為0.240，整體攻擊指數（OPS）為0.936。

村上宗隆目前以20轟獨居美聯全壘打王，距離暫居大聯盟全壘打王、費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）的21轟僅差1轟。

數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X上指出，村上宗隆在賽季前55場敲20發全壘打，是白襪隊史第3人達成此項壯舉，前兩人分別是1994年的名人堂球星湯瑪斯（Frank Thomas）55場21轟、2006年的托米（Jim Thome）55場20轟。

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