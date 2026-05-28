自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桃市運動會自由車錦標賽5月31日登場 大溪、復興路段管制時間曝

2026/05/28 10:37

「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「115年桃園市運動會─市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨，在大溪區迎富送窮廟前熱血登場，比賽路線67.3公里，賽事途經縣道118線（羅馬公路）及周邊道路，預計吸引約400名選手參與。大溪警分局為確保活動順利進行及周邊交通順暢，當日清晨5時至上午10時30分規劃交通疏導管制及安全維護勤務，全力維護賽事安全。

警方表示，比賽路線從（起點）迎富送窮廟（桃園市大溪鎮康莊路5段12巷18號）→（0 KM）康莊路五段→右轉桃59-1→慈康路→台七線北部橫貫公路→圓環右轉台七線（三民國小）→角板山→北橫公路羅浮橋（靜態補給區）→右轉118縣道（羅馬公路）→右轉 台三線（靜態補給區）→右轉中山東路（竹28線）→左岔路仁和道路（竹28線）→粗坑路→佛陀世界→石門水庫觀景台（終點）。沿途橫跨大溪、復興及新竹關西等山區路段，兼具競技性與景觀特色。

單向單邊管制：

1.大溪區康莊路五段12巷（大溪區康莊路五段12巷18號至康莊路五段）。

2.康莊路五至三段（康莊路五段12巷至桃59-1）。

3.台7線（桃59-1至桃118線）。

4.桃118線（台7線至市轄界）。

道路封閉管制（雙向）：桃59-1（康莊路三段至慈康路）。

警方提醒，單向單邊管制所有車輛不得超越主集團，道路封閉管制路段所有車輛不得進入路段。管制路段自競賽隊伍即將抵達前即開始管制，除緊急救護（難）車輛、警備車輛、工作車輛於安全狀況下，禁止一般車輛進入或行駛，迄至競賽隊伍完全通過，始解除管制。

另外，沿線重要路口設置交通錐及交通告示牌，加強交通安全宣導與警示，期盼讓參賽選手安心完賽，活動當日自凌晨4時起，警方將針對康莊路三段、康莊路五段、慈康路、台7線沿線、角板山及桃118線道（羅馬公路）等重點路段，實施彈性交通管制及分段疏導措施，並視賽事進行情形機動調整，以降低對一般車流影響。

「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）

「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中