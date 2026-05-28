桃市運動會自由車錦標賽5月31日登場 大溪、復興路段管制時間曝

「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「115年桃園市運動會─市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨，在大溪區迎富送窮廟前熱血登場，比賽路線67.3公里，賽事途經縣道118線（羅馬公路）及周邊道路，預計吸引約400名選手參與。大溪警分局為確保活動順利進行及周邊交通順暢，當日清晨5時至上午10時30分規劃交通疏導管制及安全維護勤務，全力維護賽事安全。

警方表示，比賽路線從（起點）迎富送窮廟（桃園市大溪鎮康莊路5段12巷18號）→（0 KM）康莊路五段→右轉桃59-1→慈康路→台七線北部橫貫公路→圓環右轉台七線（三民國小）→角板山→北橫公路羅浮橋（靜態補給區）→右轉118縣道（羅馬公路）→右轉 台三線（靜態補給區）→右轉中山東路（竹28線）→左岔路仁和道路（竹28線）→粗坑路→佛陀世界→石門水庫觀景台（終點）。沿途橫跨大溪、復興及新竹關西等山區路段，兼具競技性與景觀特色。

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單向單邊管制：

1.大溪區康莊路五段12巷（大溪區康莊路五段12巷18號至康莊路五段）。

2.康莊路五至三段（康莊路五段12巷至桃59-1）。

3.台7線（桃59-1至桃118線）。

4.桃118線（台7線至市轄界）。

道路封閉管制（雙向）：桃59-1（康莊路三段至慈康路）。

警方提醒，單向單邊管制所有車輛不得超越主集團，道路封閉管制路段所有車輛不得進入路段。管制路段自競賽隊伍即將抵達前即開始管制，除緊急救護（難）車輛、警備車輛、工作車輛於安全狀況下，禁止一般車輛進入或行駛，迄至競賽隊伍完全通過，始解除管制。

另外，沿線重要路口設置交通錐及交通告示牌，加強交通安全宣導與警示，期盼讓參賽選手安心完賽，活動當日自凌晨4時起，警方將針對康莊路三段、康莊路五段、慈康路、台7線沿線、角板山及桃118線道（羅馬公路）等重點路段，實施彈性交通管制及分段疏導措施，並視賽事進行情形機動調整，以降低對一般車流影響。

「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）

「115年桃園市運動會－市長盃自由車錦標賽暨國手積分賽」將於5月31日清晨登場，警方在多路段將執行交管。（警方提供）

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