MLB》團隊火力展示狂敲13安！水手橫掃運動家成新任美西龍頭

〔體育中心／綜合報導〕今天在客場迎戰運動家的水手，靠著團隊火力全開敲出13支安打之下，最終以9：1收下勝利，3連戰系列賽橫掃對手，更是拉下運動家成功登頂美聯西區的龍頭。

比賽一開始，水手就有所斬獲，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）在二、三壘有人時，咬中運動家先發史普林斯（Jeffrey Springs）的紅中變速球，掃出3分打點全壘打先馳得點。

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來到4局上半，水手開局2打者雖都出局，但楊恩（Cole Young）接著敲安，佩雷達（Jhonny Pereda）選到保送，讓艾默生（Colt Emerson）在得點圈的進攻機會建功，跑出右半邊方向2分打點的三壘安打。

6局上一、二壘有跑者，艾默生敲出一壘滾地球眼看就要形成雙殺，但游擊手赫爾奈茲（Darell Hernaiz）傳一壘發生失誤，讓水手幸運地再拿1分，而8上羅德里奎茲（Julio Rodríguez）也加入戰局，將梅迪納（Luis Medina）的速球轟出中左外野大牆外形成3分砲，縱使9下運動家也打破鴨蛋，但無法改變戰況。

本場開始前以27勝29敗排在美聯西區第2的水手，今天擊潰首位運動家後來到28勝29敗，正式超車坐上分區龍頭，而運動家目前戰績則是27勝29敗，以0.5場的勝差位居老二。

水手除了佩雷達以及替補的萊利（Luke Raley）以外，其餘選手都有擊出安打，其中克勞福（J.P. Crawford）有3安「猛打賞」的表現，奈勒（Josh Naylor）、楊恩與艾默生則有雙安產出。

今天在打擊爆發的情況下，先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）也順利完成任務，本場用了91球投完6局，被敲出5支安打沒有失分繳出優質先發，並送出6次三振與2次保送，直球均速與極速分別為96.4英里（約155.1公里）與98.3英里（約158.2公里），防禦率降至3.69，收下本季第3勝。

水手3連戰橫掃運動家，成功坐上美聯西區龍頭寶座。（美聯社）

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