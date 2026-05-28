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MLB》不讓「村神」專美於前！太空人重砲單場雙響並列美聯全壘打王

2026/05/28 11:31

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰遊騎兵的太空人，靠著當家重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場雙響砲的超狂表現，助隊以4：3收下勝利，4連戰前3場比賽拿下2勝。

前兩局打完雙方1：1平手，3局下半佩德森（Joc Pederson）轟炸太空人先發伯羅斯（Mike Burrows）超前比分，但4局上阿瓦瑞茲也鎖定「地表最強投手」德葛隆（Jacob deGrom）的滑球，送出中外野大牆外再度將分數扳平，這也是他本季第19發全壘打。

一路來到8局上半，遊騎兵換上第3任投手亞歷山大（Tyler Alexander），擔任首名打者的阿瓦瑞茲相中外角橫掃球，再度將球炸出中外野，單場雙響砲敲出本季第20轟。

阿瓦瑞茲一棒炸裂後，沃克（Christian Walker）選到保送上壘，特蘭梅爾（Taylor Trammell）上演突襲短打，讓亞歷山大傳一壘發生失誤，使太空人再添分數，縱使下個半局佩德森也轟出今天第2發全壘打，讓分差縮小至1分，但後續金恩（Bryan King）與桑托斯（Enyel De Los Santos）接力守城，讓太空人拿下比賽勝利。

阿瓦瑞茲今天4打數繳出3安「猛打賞」表現，外帶2分打點進帳，選到1次保送並吞1K，本季全壘打支數已來到2字頭，追平今天也同樣開轟的白襪日本重砲「村神」村上宗隆，並列美聯最多，距離大聯盟全壘打王、費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）僅差1支，打擊率與進攻指數（OPS）分別來到.312與1.085。

投手端，伯羅斯今天完成7局投球僅失2分，送出6次三振收下本季第3勝，金恩拿下第5個中繼點，桑托斯則獲得第4次救援成功；遊騎兵部分，德葛隆主投6局也飆6K失2分無關勝敗，由亞歷山大吞下敗投。

阿瓦瑞茲今天單場雙響砲，本季累積20轟與村上宗隆並列美聯全壘打王。（美聯社）阿瓦瑞茲今天單場雙響砲，本季累積20轟與村上宗隆並列美聯全壘打王。（美聯社）

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