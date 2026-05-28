MLB》道奇悲報！明星重砲「西語老師」傷退 衛冕軍連2天爆出傷兵

T.赫南德茲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇昨天傷了資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández），今天明星重砲「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）也傷退，連2天爆出傷兵。
T.赫南德茲今天對洛磯打6棒守左外野，2下首打席敲游擊滾地球，疑似在衝向一壘的過程中受傷，隨後一跛一跛回到休息室。
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道奇3上隨即把T.赫南德茲換下場，讓金慧成接替左外野守備。道奇也在官方社群公告，T.赫南德茲因左腿筋拉傷提前退場。
T.赫南德茲本季已敲出7轟、31分打點，打擊率0.276、攻擊指數0.784。
Teoscar Hernández appeared to injure his left hamstring while running to 1B in the 2nd inning of tonight’s Dodgers vs Rockies game.— Dodgers Nation （@DodgersNation） May 28, 2026
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