MLB》道奇悲報！明星重砲「西語老師」傷退 衛冕軍連2天爆出傷兵

T.赫南德茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇昨天傷了資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández），今天明星重砲「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）也傷退，連2天爆出傷兵。

T.赫南德茲今天對洛磯打6棒守左外野，2下首打席敲游擊滾地球，疑似在衝向一壘的過程中受傷，隨後一跛一跛回到休息室。

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道奇3上隨即把T.赫南德茲換下場，讓金慧成接替左外野守備。道奇也在官方社群公告，T.赫南德茲因左腿筋拉傷提前退場。

T.赫南德茲本季已敲出7轟、31分打點，打擊率0.276、攻擊指數0.784。

Teoscar Hernández appeared to injure his left hamstring while running to 1B in the 2nd inning of tonight’s Dodgers vs Rockies game.



The very last thing you want to see. pic.twitter.com/a7S8uDChCB — Dodgers Nation （@DodgersNation） May 28, 2026

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