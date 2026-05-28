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NBA》隊友代言「一碰就犯規」籃球桌遊 SGA團隊要求銷毀

2026/05/28 12:03

SGA捲入肖像權風波。（資料照，美聯社）SGA捲入肖像權風波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕MVP二連霸的雷霆球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），近年因很會要犯規引發討論，日前美國有公司推出了嘲諷「SGA」買犯的桌遊，如今「SGA」團隊出面反擊，要求該公司銷毀這些桌遊。

根據《The Athletic》消息，吉爾吉斯亞歷山大的律師團隊發函，要求遊戲公司Underdog Sports銷毀這批暗諷「SGA」的桌遊「Unethical Hoops」，信件中還要求Underdog Sports，不得在沒獲得授權下，使用吉爾吉斯亞歷山大的照片、姓名、肖像。

「Unethical Hoops」是款簡單小遊戲，玩家要用夾子夾起遊戲盤上的籃球，但夾子不能觸碰到盤面，否則裁判警報就會響起。根據《The Athletic》報導，Underdog Sports在西部冠軍賽G3現場，舉辦活動發送了100份遊戲，而目前該公司也尚未回應「SGA」團隊。

有趣的是，Underdog Sports推出遊戲後，找來「SGA」加拿大國家隊隊友布魯克斯（Dillon Brooks）代言，話題十足，同時Underdog Sports在這款桌遊上，其實沒有直接表明遊戲角色就是「SGA」，不過依照角色形象，讓人明顯就認出是在暗諷「SGA」。

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