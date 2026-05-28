MLB》單局2轟海灌6分奠定勝基 小熊擊敗海盜總算擺脫10連敗

〔體育中心／綜合報導〕今天與海盜進行4連戰第3場比賽的小熊，靠著7局哈普（Ian Happ）與康佛托（Michael Conforto）的全壘打，帶領球隊單局灌進6分奠定勝基，終場小熊以10：4擊敗海盜，總算擺脫10連勝陰霾。

小熊前兩局靠著5支安打與2保送攻下3分，不過海盜在3局下半一、二壘有人時，洛爾（Brandon Lowe）相中先發投手泰昂（Jameson Taillon）的速球一棒炸裂3分砲追平比數，即便4局上阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出帶有打點的二壘安打要回領先，但下個半局葛瑞芬（Konnor Griffin）敲出生涯第4轟讓比賽再度回到原點。

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比賽一路來到7局上半，小熊打線徹底爆發，哈普在壘上有兩名跑者時砲轟海盜第3任投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）超前比分，而在下一棒的鈴木誠也敲安後，讓海盜換上羅倫斯（Justin Lawrence）接替投球，此時小熊代打者康佛托也一同加入煙火秀，敲出兩分打點的全壘打擴大分數差距。

靠著單局兩轟搶回優勢的小熊仍要繼續得分，史萬森（Dansby Swanson）藉著葛瑞芬守備失誤上壘後，霍納（Nico Hoerner）選到保送形成得點圈有人攻勢，隨後布許（Michael Busch）把握機會敲出安打，幫助球隊單局灌進6分，海盜打線在最後3局也無力回天，讓勝利由小熊帶走。

小熊今天全隊敲出14支安打，先發選手除了指定打擊巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）外都有敲出安打，甚至多達5位選手單場雙安，其中擔任第5棒的哈普更是灌進5分打點。

投手部分，先發的泰昂主投5局投4次三振失4分無關勝敗，由6局登板飆出連3K的中繼投手韋伯（Jacob Webb）奪勝，敗投部分則是拉米瑞茲承擔。

哈普今天雙安灌進5分打點，包括一發超前比數3分砲。（法新社）

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