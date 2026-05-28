MLB》大谷翔平怪力彈+飆6局無安打、ERA僅0.82！道奇喜收5連勝

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流出擊，「投手大谷」先發6局無安打、失掉1分，「打者翔平」擊出一發陽春彈。道奇最後以4比1擊敗洛磯、3連戰橫掃對手，讓道奇收下5連勝，以36勝20敗居國家聯盟西區龍頭。

「打者翔平」首局面對洛磯36歲日本右投菅野智之，他逮中一顆93.7英里的四縫線速球，擊出中外野陽春砲，為道奇隊先馳得點。大谷這一轟的擊球初速為111.3英里（約179.1公里），飛行距離為424英尺（約129.2公尺），仰角為21度。道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）也擊出一發左外野反方向陽春彈，幫助道奇首局拿到2分。

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「投手大谷」雖然前2局投出2次保送，第3局他讓對手3上3下。第4局大谷翔平連續投出2次保送，洛磯打線用2次滾地球推進護送回1分，大谷用三振化解二壘有人的危機。第5局大谷翔平一開始投出保送，他連續解決3人解危。大谷翔平第6局讓洛磯打線3上3下，完成投球工作。

大谷翔平。（法新社）

道奇投手群聯手交出前7.2局無安打，直到8局上2出局時，道奇左投史考特（Tanner Scott）才被洛磯打者T.佛里曼（Tyler Freeman）擊出團隊首安。

道奇打線除了首局外，第4局靠寇爾（Alex Call）的適時安打拿1分，8局下靠帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲追加保險分，最終道奇收下5連勝。

總計「投手大谷」主投6局用99球，其中有56顆好球，沒有失分，賞7次三振，投出4次保送、1次觸身球，收本季第5勝，賽後防禦率降至0.82，此戰最快投到100.3英里（約161.4公里）。

「打者翔平」全場4打數1安就是一發陽春砲，吞1次三振，賽後打擊率為0.269，整體攻擊指數（OPS）為0.882。

菅野智之主投4.2局被敲6安包含2轟，失掉3分，賞3次三振、丟1次保送，吞本季第4敗，賽後防禦率為4.01。洛磯以20勝37敗居國聯西區墊底。

Shohei Ohtani has tossed SIX no-hit innings pic.twitter.com/P4XnAsuih2 — MLB （@MLB） May 28, 2026

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