法網》首度對決39歲喬科維奇 19歲巴西新星超期待：他是GOAT

喬科維奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕19歲巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）在2026年法國網球公開賽男單次輪經歷五盤大戰以3：6、4：6、6：3、6：1、6：2力退克羅埃西亞好手普里茲米奇（Dino Prizmic），他表示，很期待下輪能交手39歲的前塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）。

豐塞卡此役前兩盤陷入苦戰，在對手發球局幾乎沒有任何機會，因此能在這場3小時27分鐘的大戰中後來居上，讓他賽後相當激動，「我覺得他前兩盤打得非常好，簡直是在摧毀我，但後來調整了一下打法，開始站進場內接二發，試著給對手更多壓力，也打得更有侵略性。」

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豐塞卡成功收下職業生涯巡迴賽第50勝，成為自2010、2011年的貝魯奇（Thomaz Bellucci）後，首位連續兩年闖進法網男單第三輪的巴西球員，也因次獲得和喬科維奇交手的機會，也是相差20歲的兩人首度交鋒。

對於即將與這位24座大滿貫冠軍得主過招，豐塞卡透露，很常和教練說，想在籤表上分到與喬科維奇同區，「對我來說，這是很大的榮幸，我知道他（在賽場上）的時間可能不會太久了，只是想在人生中擁有這樣的經歷，我會好好享受這一切。對我來說，能站在法網第三輪就已經是夢想了，我會享受與偶像，與這項運動的史上最偉大球員（GOAT）對決的每一個瞬間。」

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