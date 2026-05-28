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中職》昭和熱血風！台日雙獅主視覺帥氣登場

2026/05/28 12:40

台日雙獅會主視覺。（統一獅提供）台日雙獅會主視覺。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2026台日雙獅交流將於6月19日至6月21日端午連假期間，在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場盛大登場。今年的交流活動除了埼玉西武獅官方啦啦隊「bluelegends」與超人氣吉祥物「LEO」首次造訪統一獅新主場外，更破天荒邀請四位西武黃金世代傳奇OB球星夢幻同台，於亞太棒球場與所有熱愛台日職棒的球迷近距離互動，共同點燃最熱血的棒球盛會。

今年活動主視覺設計，特別結合西武黃金世代所代表的昭和時期復古氛圍，希望帶領球迷重溫當年的經典與感動。整體在字體、用色與構圖上，以厚重且充滿衝擊力的幾何風格為核心，搭配高飽和度原色對比及兩隊代表色「橘」與「白」，營造出充滿熱血感與動態感的視覺印象，同時透過復古顆粒效果，呈現濃厚的年代氛圍。

攝影與排版方面，則採用偏暖色調與高對比光影，強調人物輪廓與硬派質感，並運用多層次群像站位及由下往上的視角設計，打造如同昭和熱血電影般的畫面張力。整體主視覺不僅展現復古情懷，也為今年台日雙獅交流帶來耳目一新的期待感。

除了主視覺全面走復古熱血路線外，今年台日雙獅交流場內外活動也將規劃一系列懷舊周邊活動，包括特色復古小物以及充滿童心的場外遊戲攤位，希望讓球迷從場邊就能感受到獨特的昭和氛圍之中。更多活動資訊與精彩內容，也將於後續陸續公布，喜愛台日雙獅的粉絲們千萬不要錯過！

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