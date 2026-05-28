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世足》動態票價飆破天際惹眾怒 川普：老實說我自己也不會買

2026/05/28 13:10

2026年美加墨世界盃下月開踢。（美聯社）2026年美加墨世界盃下月開踢。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃下月開踢，本屆採用「動態定價」（dynamic pricing）機制，票價飆破天際，也引起不少爭議，美國紐約州與紐澤西州兩州今正式向國際足總（FIFA）發出傳票，展開相關調查。

本屆世界盃首度採用動態定價機制，也就是依照市場需求調整票價，紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）與紐澤西州檢察總長達文波特（Jennifer Davenport）今在聲明中表示，FIFA去年10月至今年4月期間，提高104場世界盃比賽中大多數場次的票價，三大主要票價類別平均漲幅達34%，「票價遠遠超過歷屆世界盃賽事。」

聲明提到，兩州要求FIFA提供內部資料，以了解在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的八場世界盃比賽門票售價，包括將於7月19日登場的冠軍戰，「紐約人等待世界盃在這裡舉辦很多年，理應有公平的機會買到負擔得起的門票，任何人都不應該被操縱去支付天價來購買座位，而且球迷應該要能夠信任他們買的門票就是最終會拿到的位置。」

近期有報導指出，世界盃門票的位置有誤導球迷的嫌疑，FIFA的座位圖將大都會人壽體育場劃分為四個區域，其中「第一類座位（Category 1）」被標示為最佳位置，但許多球迷完成購票後，FIFA又新增了「Front Category（前排類別）」一區，涵蓋每個票價等級中最理想的位置。

除了在新增區域推出前就已購票的球迷被排除在這些座位之外，反而被安排到較差的位置，也有球迷反映，自己並未獲得原本選擇與付款的票價等級座位。

《ESPN》指出，對於本屆世界盃票價過高的批評，FIFA多次以市場需求辯解，主席英凡提諾（Gianni Infantino）本月稍早曾表示，「我們必須考量市場，我們身處全球娛樂產業最成熟的市場，因此必須採用市場價格。」

《紐約郵報》先前就曾報導，美國總統川普（Donald Trump）先前被問到部分門票價格飆破1000美元（約31450台幣）時如此回應，「老實說，如果換作是我，我也不會想付這個錢。」

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