MLB》投到很生氣！大谷翔平飆6局無安打仍不滿意 「很討厭丟保送...」

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天交出6局無安打0失分的好投，「打者翔平」擊出一發陽春砲，幫助道奇以4比1擊敗洛磯，道奇收下5連勝。不過，「投手大谷」全場有5次四死球，讓他在賽後受訪坦言不滿意此戰的控球表現。

「投手大谷」今天主投6局用99球，其中有56顆好球，沒有失分，賞7次三振，投出4次保送、1次觸身球，收本季第5勝，賽後防禦率降至0.82，此戰最快投到100.3英里（約161.4公里）。

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其中，大谷翔平在比賽中不時出現偏差的投球，讓他疑似在投手丘上大吼，不滿意自己的投球表現。

日媒《體育日本》報導，大谷翔平表示，多虧隊友守備的精彩表現，這點非常關鍵，「整場比賽我都在跟控球力、無法把球投到自己想投的位置這種挫折感搏鬥。」

大谷翔平指出，「投手當然不想保送打者，比起被敲安打，我個人其實更討厭用四壞球讓跑者上壘，所以從這點來看，今天的保送確實有點太多了。」大谷認為，「沒有讓對方打出很強的擊球，這是唯一值得肯定的地方。」

大谷翔平也讚賞自家牛棚，「整體來說，牛棚每場比賽都表現得非常出色，穩定感十足。只要能好好把比賽銜接下去，應該就能贏球。進攻端只要能把領先維持到7局，球隊就有足夠的勝算，因為大家都展現出非常穩定的表現。」

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