MLB》傷兵滿營的老虎又傷了！2明星投手腹股溝拉傷提前退場

麥茲、簡森。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕今天以4：0完封天使的老虎，在這場比賽再次出現傷兵，分別是今日的先發投手麥茲（Casey Mize）以及明星終結者簡森（Kenley Jansen），兩位皆是因右側腹股溝拉傷而提前退場。

去年首度入選明星賽的麥茲，曾在上個月30日因右側內收肌拉傷而進到15天傷兵名單，直到這個月17日才回到賽場，今天迎來他傷癒復出的第3場比賽，前兩場都能吃完至少6局的他，本場只投了4局6K無失分的表現就因再次受傷而提前退場。

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關於傷勢的消息，麥茲表示，與上一次受傷發生的位置一樣，但這次的感覺比起上次還較輕微，「雖然幾天後我們才會知道詳情，但我不認為這次會與我在亞特蘭大那次一樣糟，就看我隔天睡醒後的感覺怎麼樣。」

另外扛下老虎最後一關的簡森，在月初就飽受右側腹股溝拉傷的困擾，但一直沒進入傷兵名單，然而今天出賽抓到兩出局並保送楚奧特（Mike Trout）後就提前退場，使他連續解決打者的紀錄中斷在了20人。

目前老虎已有多達14名選手進入傷兵名單，投手部分包括王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）以及老將韋蘭德（Justin Verlander）等，而野手群米德斯（Parker Meadows）、卡本特（Kerry Carpenter）、巴耶茲（Javier Baez）與托瑞斯（Gleyber Torres）等人也都在其中。

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