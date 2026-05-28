封閉8個月新竹市立田徑場新跑道5/30啟用 議員劉彥伶籲別忘申辦場地認證

封閉8個月新竹市立田徑場新跑道5/30啟用，市議員劉彥伶籲市府別忘申辦場地認證。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立田徑場去年10月1日起因跑道積水及損壞封閉進行整修，經8個月的封閉，這幾天有不少跑友前往田徑場跑道試跑步，市府預計本週六（5/30）啟用，且會舉辦新竹城市馬拉松開放報名活動，邀市民及跑友來體驗最新完成的田徑場。市議員劉彥伶也提醒，田徑場場地認證早在2023年9月就過期，市府在整修田徑場後，也應趕緊向田徑總會申請場地國際認證。

劉彥伶去年議會質詢曾諷田徑場認證過期程度比阿婆冰箱裡的粽子還久，市府此次獲中央補助6313萬元進行田徑場場地的重新整修，她今天上午前往田徑場現勘，也看到有跑友已在試跑，提醒市府要趕緊申請相關國際認證，除可保障選手的比賽成績紀錄，也能提升場地的國際認可。對此，市府回應，目前場地已完成驗收，預計6月初會取得田徑總會的認證。

請繼續往下閱讀...

市府表示，此次田徑場整修項目包括場地破損問題，包括修補破損的跑道、標槍道、障礙池，處理磨損的左弓型區、沉陷的周邊地坪，並更換磨損的三級跳板，也加強排水與安全，修補鉛球投擲圈的地坪裂縫，同時改善中央草皮的高低差問題，增加無障礙廁所照護床，目前已完成驗收，預計本週六開放，邀請市民來體驗田徑場整修後的跑道。

封閉8個月新竹市立田徑場新跑道5/30啟用，市議員劉彥伶籲市府別忘申辦場地認證。（記者洪美秀攝）

封閉8個月新竹市立田徑場新跑道5/30啟用，市議員劉彥伶籲市府別忘申辦場地認證。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法