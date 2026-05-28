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MLB》「西語老師」受傷恐缺陣數週 道奇教頭嘆：失去他不是好事...

2026/05/28 15:08

T.赫南德茲。（資料照，法新社）T.赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今天不慎在跑壘時受傷，道奇最終以4比1擊敗洛磯，讓道奇收下5連勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，T.赫南德茲至少會缺陣數週，暫時沒有歸隊時間表。

T.赫南德茲此戰在2局下纏鬥7球後，他擊出游擊方向滾地球，卻不慎在跑壘時傷到大腿，讓他提前退場，由南韓好手金慧成接替守左外野。道奇官方宣布，T.赫南德茲是左大腿後肌拉傷。

對於T.赫南德茲的狀況，羅伯斯賽後表示，「不清楚傷勢有多嚴重，他測試很好。我們明天會做掃描，很明顯這會是傷兵名單，沒有歸隊時間表，像這樣的情況至少會待數週。」

道奇昨天傷了資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández），今天又傷了T.赫南德茲。羅伯斯坦言，「很失望。他打得很棒，也是我們目前表現的重要一環。所以不管缺席多久，失去他都不是好事。」羅伯斯提到，會讓外野手寇爾（Alex Call）頂替T.赫南德茲左外野守備的位置。

T.赫南德茲本季出賽51場，交出7轟、31分打點，打擊率0.276，整體攻擊指數（OPS）為0.784。

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