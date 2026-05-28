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法網》中國女選手不滿判決跑進對手場地被狂噓 輸球後拒握手

2026/05/28 14:53

王欣瑜。（法新社）王欣瑜。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026法國網球公開賽27日女子單打第二輪的比賽中，中國選手王欣瑜與德國選手科帕琪（Tamara Korpatsch）在比賽過程中爆發爭吵，賽後雙方也為握手。

綜合外媒報導，法網女子單打第二輪中國選手王欣瑜對上德國選手科帕琪，首盤的比賽中，因為不滿一次界外球的判決，王欣瑜竟走到對手的場地看落地球印，引發對手不滿，現場觀眾也報以噓聲，王欣瑜被裁判警告「不符合體育精神行為」違規。

科帕琪以6:2的局數贏得第1盤，雖然王欣瑜第二盤以6:2追平，但最後第三盤科帕琪以6:3贏下比賽，賽後兩人再次於網前爭論，兩人沒有握手不歡而散。

科帕奇賽後表示，「最後我們沒有握手，因為她說她對球印判決不滿意」；她強調主審走下來查看球印，結果顯示是出界的，而且電視畫面也顯示鷹眼結果，大概出界了8公厘，不過王欣瑜走到我那邊場區，是因為她不相信這個判決。

科帕奇補充：「她好像說過，她覺得我不是公平球員之類，但我真的不知道為什麼」，強調「我沒有主動跟她握手，因為那對我不公平。她走到我這邊場區本身就不公平，而我並不是不公平的球員。」

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