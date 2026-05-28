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法網》稱媒體問扣殺找錯人 喬科維奇：我的球迷都說是囧扣了

2026/05/28 14:52

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕39歲塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）今在2026年法國網球公開賽以6：3、6：2、6：7（7：9）、6：3擺脫地主魯瓦耶（Valentin Royer）糾纏，第21度勇闖男單第3輪，對於巴黎近日遭受熱浪侵襲，選手必須克服高溫出賽，喬帥也認為，大會針對極端高溫應該有所因應。

巴黎近日遭遇極端熱浪，也讓不少球員在比賽過程中出現不適，必須不斷利用冰毛巾降溫，捷克新星門希克（Jakub Mensik）在經歷五盤大戰中打敗阿根廷選手納沃內（Mariano Navone）後，更全身抽筋倒地，在體力透支下完全無法起身。

次輪被安排在日場第三戰的喬科維奇昨晉級後表示，雖然才打了兩場，但感覺已經打了兩個禮拜，他表示，大會應該制訂極端高溫條款，「我本來以為所有大滿貫都有，但我聽說法網並沒有針對高溫的應變規則。」

喬科維奇指出，如果只關閉中央球場的屋頂，對在其他球場比賽的球員並不公平，「我們在澳網就經歷過，比賽可能延遲一、兩個小時甚至三個小時，等到高溫指數降到可接受的範圍，我認為這是公平的。在大滿貫賽事中，這不應該成為問題，因為場地很多，我們也有燈光設備和大型球場。」

此外，在賽後記者會上也有媒體問起喬科維奇「扣殺」的問題，該名記者指出，自己近期正在針對扣殺撰寫報導，觀察到喬科維奇近年在扣殺上進步不少，但喬帥幽默表示，「你問錯人了」。

「我不確定我的教練會同意你說我這幾年來進步這件事，其實連我自己都不確定，」喬科維奇笑說，「我的球迷甚至還為此發明了「Djokosmash（台灣球迷常戲稱為囧扣）」這個詞，在我過去10到15年的生涯中，扣殺一直不是我最有信心的技術，也許剛開始的時候還好一點，可以這麼說，我不是很喜歡高壓扣殺，如果你看過我的一些比賽，大概就會知道為什麼了。」

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