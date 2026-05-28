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「最速國中生」大學將畢業 魏浩倫投入短跑教學傳承

2026/05/28 15:00

曾有「最速國中生」美稱的魏浩倫，即將從大學畢業，投入短跑教學。（崑科大提供）曾有「最速國中生」美稱的魏浩倫，即將從大學畢業，投入短跑教學。（崑科大提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕國中時期有「最速國中生」美稱的台南田徑好手魏浩倫，即將從崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系畢業，曾經挺過傷勢與低潮，寫下亮眼成績的他，將投入短跑教學傳承經驗，希望能讓更多人認識短跑運動的魅力。

魏浩倫的爸爸曾是舉重選手、哥哥曾是田徑運動員，他小學三年級時跟著哥哥加入田徑隊訓練，小六獲得新北市全國青年盃田徑錦標賽國小男子組60公尺冠軍，讓他感受到「贏」帶來的成就感，決定以跑步為生涯發展目標。國中時在全中運勇奪100公尺、200公尺金牌並刷新大會紀錄，因而有「最速國中生」的稱號，高中時更代表台灣赴法國參加世界中學生運動會，於異程接力項目摘下金牌。

高中時期，魏浩倫腿後開始出現疼痛，長期就醫仍未見好轉，一度影響競賽表現，就讀崑科大休運系期間，他仍堅持所愛，克服低潮與迷惘，去年代表台南市獲得全國運動會男子4×100公尺接力賽金牌，今年在台北市青年盃田徑公開賽100公尺決賽，以10.59秒奪得冠軍。

魏浩倫目前除了持續投入短跑訓練，也開始擔任私人教練，幫助學員進行短跑及重量訓練，在教學過程中點燃他人對進步的渴望，也讓魏浩倫感受到有別追求個人成績的成就感。

對於想以運動專長發展職涯的學弟妹，魏浩倫建議，除了要具備足夠耐心與強大的心理素質，「不要害怕失敗」，鼓勵善用自身專長與資源，不斷提升自我，「在別人還沒放棄你之前，不要放棄自己。」

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