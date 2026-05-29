溫班亞瑪率馬刺G6出擊、兄弟力拚終止7連敗 今日賽事預告與轉播

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，太空人與遊騎兵展開4連戰的壓軸交手，客軍挀出右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti），地主則由艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）應戰。阿里格蒂在太空人先發陣容表現穩定，加上當家重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）手感發燙，本季20轟已追平白襪隊村上宗隆，並列美聯全壘打王，勢必帶給遊騎兵沉重壓力，大家千萬不要錯過。

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NBA有1場賽事，西部冠軍賽競爭白熱化！雷霆衛冕軍主場奏捷，系列賽取得3：2聽牌優勢，今移師馬刺主場進行G6生死戰，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與「奇兵」麥肯（Jared McCain）準備乘勝追擊；至於無路可退的黑衫軍，得寄望當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）重現禁區統治力，率領地主鋒衛扳回一城，再把戰線逼入最終搶7。

中職3場賽事，統一獅赴天母強碰味全龍，雙方先發投手為林詔恩、伍鐸；苦吞本季最長7連敗的中信兄弟，到大巨蛋踢館富邦悍將，由德保拉和魔力藍上演洋投對決；至於台鋼雄鷹赴桃園挑戰樂天桃猿，就看坎南單挑艾菩樂，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

08：00 太空人 VS 遊騎兵 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

08：30 雷霆 VS 馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF新加坡公開賽

12：00 8強（上）場2 愛爾達體育2台

16：00 8強（下）場2 愛爾達體育2台

法網

17：00 單打第三輪（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

22：00 單打第三輪（中） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

日職

17：00 火腿 VS 巨人 DAZN1、DAZN3

中職

18：20 中信兄弟 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

18：30 統一獅 VS 味全龍 緯來體育

18：30 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN2

TPBL

19：00 夢想家 VS 國王 MOMOTV、YouTube

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