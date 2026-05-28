拳擊》用便利貼寫下年度目標 郭怡萱搶下51公斤級亞運培訓資格

郭怡萱。（讀者提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年名古屋亞運拳擊培訓隊選拔賽，今天在國訓中心落幕，由女子51公斤級郭怡萱、男子55公斤級彭家豐，以及男子60公斤級林俊佑出線。

由於亞運女子54公斤級、60公斤級、65公斤級，與男子70公斤級封量，此次僅進行女子51公斤級、男子55公斤級與60公斤級選拔，27、28日兩天在國訓中心舉行。

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不久前才摘下生涯首面全大運金牌的郭怡萱，今天以5：0擊敗邱敬鈺，她說：「其實蠻緊張的，壓力有點大，這兩天也睡不好。」

郭怡萱表示，雖是數次交鋒的對手，但每次都當成初次對決，「因為就算是熟悉的對手，她們也會調整戰術打法。其實教練覺得我已經做得夠好，但我總覺得自己還少了些什麼。」郭怡萱提到，一直擔心選不上，但教練、學姐一直鼓勵自己。

雖不確定是否獲亞運資格，但郭怡萱指出，至少達成年度目標，「每次跨年，我都會在便利貼寫下今年的目標貼在書桌，這次寫的就是『2026年，拿亞運資格』，算是達成目標了。」

郭怡萱所屬教練柯文明表示：「怡萱去年到現在，一直呈現持續進步的狀態，雖然身高不高，但速度優勢發揮很好，節奏與協調性都很出色。」

拳擊協會秘書長彭俊銘表示，今天選拔結束後，會將成績呈報運動部，依規定待運動部核定後，才能召開選訓會議，預計最快6月中有答案。

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