拳擊》林俊佑從陪練到取得亞運國手資格 要向吳詩儀看齊

林俊佑。（讀者提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年名古屋亞運拳擊培訓隊選拔賽，今天在國訓中心落幕，由女子51公斤級郭怡萱、男子55公斤級彭家豐，以及男子60公斤級林俊佑出線。

男子60公斤級競爭激烈，林俊佑前兩回合打完與李承威不分軒輊，第三回合後半數次在有效擊打後，在李承威瘋狂反撲時有效閃躲，以4：1出線。

請繼續往下閱讀...

「算上今天，跟承威學長已是第5次交手，全大運決賽輸給他，當下蠻難過的，後來跟教練反覆討論，為什麼會失分，為什麼會輸。」

林俊佑說，兩回合打完得知平手，認為第三回合點數要抓得更明顯，在有效得分後，要確實閃躲、牽制李承威攻勢。

指導教練柯文明談到，林俊佑跟李承威交手太多次，「今天就是誰的狀況好誰出線，他們一直互有輸贏，這是很好的良性競爭。」

雖然未確定是否能出征亞運，但林俊佑充滿期待，他從杭州亞運起就是吳詩儀的陪練員，「我一直學習她的正面態度，她遇到問題不會愁眉苦臉，而是一直想辦法去解決問題，我期待亞運能跟各國好手交手。」

林俊佑拳擊啟蒙晚，高一時沒贏過任何比賽，早期擔任杜柏緯陪練，笑稱剛開始常被打到快哭出來，「我還跟教練說，我臉皮好像被越揍越薄，怎麼辦？」並指出大學才首次當選國手（世青賽、亞錦賽），這次的亞運選拔，又是對自己一次鼓舞。

男子55公斤的彭家豐因為對手棄權不戰而勝，與郭怡萱、林俊佑成取得代表隊資格，但3人能否出征亞運，還要經選訓會議決議。

拳擊協會秘書長彭俊銘表示，今天選拔結束後，會將成績呈報運動部，依規定待運動部核定後，才能召開選訓會議，預計最快6月中有答案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法