運動部》響應世界自行車日 首辦企業室內飛輪競賽推全民健康

運動部全民運動署運動休閒組組長蔡忠益進行飛輪啟動儀式。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部全民運動署為響應聯合國「世界自行車日」，今年6月3日至7日辦理「健康台灣 全民騎動」自行車全台騎乘活動，串聯各縣市共同響應全民運動及低碳永續理念。主任秘書蘇錦雀表示，今年首度規劃辦理「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，鼓勵企業共襄盛舉，透過科技結合運動，推動全民健康與永續生活。

蘇錦雀表示，本次活動配合「世界自行車日」辦理，除6月3日於中角灣舉辦主場活動，6月3日至7日期間也規劃系列自行車推廣活動，並串聯22個縣市共同響應「台灣一起騎」行動，推廣全民自行車運動風氣。今年更首度辦理企業室內飛輪競賽，包括遠傳電信、新光人壽保險、永慶房屋仲介等19家企業熱情參與，且皆為「運動企業認證」計畫的優秀企業代表。

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此次競賽規劃120小時馬拉松式接力騎乘挑戰及企業響應機制，期盼透過趣味競賽方式，鼓勵企業員工共同參與運動，展現健康活力與團隊精神。蘇錦雀也強調，「世界自行車日」系列活動未來將持續推動，將低碳、永續及環保理念融入自行車運動，鼓勵全民養成規律運動習慣，共同打造健康、活力的台灣。

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