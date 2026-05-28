MLB》與「投手大谷」同場較勁 菅野智之：將成珍貴回憶

大谷翔平和菅野智之。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯日本強投菅野智之今天首局首打席就被道奇日本二刀流巨星大谷翔平敲出全壘打，先發4.2局挨2轟失3分，苦吞本季第4敗。菅野智之賽後受訪表示，與大谷首度同場投球，這將會是他美好的回憶。

菅野智之今天先發4.2局用83球，被敲6支安打失3分，另有3次三振和1次保送，防禦率升至4.01。他在首局就被大谷翔平和佛里曼（Freddie Freeman）敲出全壘打，首局就失掉2分。菅野智之賽後受訪表示，「老實說，我覺得那兩支全壘打其實都是可以避免的。至於第2支全壘打，多少有種『那也沒辦法』的感覺。」當被問及是否失投時，他無奈說道，結果就是一切。

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本場比賽也是兩人首度以先發投手身分同場較勁，而面對「打者翔平」8打數被敲5支安打，包括3轟、3打點。談到這次與大谷一起登板先發，菅野坦言：「應該會成為很棒的回憶吧。」

這是菅野智之本季第3度對戰道奇，前一次是在4月17日，當時他主投4局被敲本季最多的9支安打，失5分吞敗。這次他再度吞下敗仗，他認為，今天的投球內容其實沒有到那麼悲觀，可以為下一場先發帶來正面效益。

菅野智之。（法新社）

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