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法網》19歲西國新星強勢崛起 締造超越三巨頭及艾卡拉茲紀錄

2026/05/28 17:22

霍達爾。（歐新社）霍達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕霍達爾（Rafael Jodar）強勢崛起，以6：1、6：7（5：7 ）、6：4、7：5力退澳洲老將達克沃斯（James Duckworth），西班牙19歲菜鳥勇闖2026年法國網球公開賽男單第3輪，也締造超越傳奇「三巨頭」以及艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的新人紀錄。

天賦十足的霍達爾，今年展開四大賽首秀，元月澳洲公開賽次輪止步，如今巴黎羅蘭加洛斯連闖兩關，已安抵32強，將與21歲美國好手米切爾森（Alex Michelsen）上演「青春對決」。霍達爾也延續西國球員擅長紅土作戰的優良傳承，4月馬拉喀什笑捧職業生涯ATP巡迴賽首冠，巴塞隆納主場躋身4強，並在馬德里、羅馬連兩項大師賽打進8強，加上法網累計紅土戰績17勝3負，躍居公開年代男網第2人。

史上唯一紅土前20役表現優於霍達爾的球星，則為退役的前美國世界球王羅迪克（Andy Roddick），戰績18勝2負；至於「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）及艾卡拉茲這兩位同胞名將，同階段紅土出道時都13勝7負。塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）10勝10負開局；瑞士天王費德爾（Roger Federer）僅6勝14負。

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