TPBL》會依規定繳罰款！林書緯「吃雞腿」是漏判 國王：深感欣慰

林書緯。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新北國王代理總教練洪志善今遭聯盟罰款，球團稍早發出聲明表示，會尊重聯盟決議，也將依循正式管道反映。

聯盟今針對洪志善日前在記者會上「影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論」處以5萬元罰款，國王球團表示，會尊重聯盟決議，並將依規定繳納相關罰款。

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國王隨後提到，球團重申並堅定支持總教練洪志善為保護球員安全的立場，「在總冠軍賽這樣高強度、高張力的最高舞台，裁判應更有效執行場上的身體對抗，避免雙方球員承受不必要的受傷風險，針對比賽中的判決品質與尺度疑慮，球團往後亦將依循聯盟正式管道積極反映並進行溝通。」

另外，林書緯在首節因撞到高柏鎧的大腿後因傷退場，就醫檢查為大腿挫傷，根據聯盟的判決報告，裁判當時未響哨是漏判，「高柏鎧設立掩護時，雙腳彎曲已超出圓柱體且身體仍在向左側移，林書緯有改變方向但因空間不足導致左側大腿與高柏鎧左腳外開的膝蓋碰撞，這應該是一個非法掩護進攻犯規，裁判漏判。」

國王對此表示，感謝聯盟透明公開判決報告，「球團對於賽後能被看見與承認深感欣慰。球隊、球員、教練、裁判與聯盟都需要一起進步，讓比賽更安全、更公平，也幫助台灣籃壇持續成長。」

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