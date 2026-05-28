PLG季後賽》谷毛唯嘉奪進步獎直呼驚訝 主帥柯納看到他的改變

谷毛唯嘉。（資料照，PLG提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕PLG台鋼獵鷹控球後衛谷毛唯嘉這季奪下年度進步獎，同時榮膺聯盟助攻王，他表示，其實非常驚訝，還是隊友通知他才知道這個消息，「其實我自己也覺得無論是處理球或各部份其實都有成長，能得到這個獎，我覺得非常開心。」

谷毛唯嘉從過去的替補控球到這季扛起先發重責，他坦言，責任變得重大，「球權變多了，自己的責任不管是在球場上的領導或是去指揮、部屬球隊的戰術，要如何去幫助隊友們更快找到進攻的節奏，相較去年，今年確實有比較多責任和壓力。」

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總教練柯納對於谷毛唯嘉獲獎替他感到開心，雖然自己並非團體運動獎項的狂熱支持者，但進步獎是非常重要且有意義的獎項，「因為他證明了每個人看見你所投入的努力，就我來看，谷毛已經跟我剛認識時判若兩人。」柯納提到，他剛到獵鷹時，谷毛就是個充滿活力的小後衛，在場上衝來衝去，「但他還不知道該怎麼利用這股能量來閱讀、組織比賽並成為場上領袖。」

柯納認為，谷毛唯嘉是球隊的控球後衛就必須要有領袖氣質，無論他是幾歲的球員，他也逐漸地發展出這樣的技能，「他投入了一切能量以及對於這項運動的熱愛，他只會變得更好，我為他拿下這個獎項感到開心。」

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