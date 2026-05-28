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TPVL冠軍賽》讚陳建禎「當20歲在打」劉鴻敏期待對決：健康完賽

2026/05/28 18:06

劉鴻敏。（記者盧養宣攝）劉鴻敏。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL總冠軍賽明天點燃戰火，將由桃園雲豹飛將交手台鋼天鷹，32歲的雲豹隊長劉鴻敏今表示，總冠軍賽賽程密集，希望大家能健康完賽。

TPVL元年總冠軍賽將在明天於鳳山體育館開打，總冠軍賽採5戰3勝制，一連打五天，雲豹在首輪下剋上淘汰例行賽龍頭台中連莊，劉鴻敏指出，這幾天的訓練都是以恢復為主，「現在大家的身體狀況都非常好。」

雲豹飛將在例行賽以8勝40敗敬陪末座，劉鴻敏坦言，開季前確實不被外界看好，也經歷過更換外援、教練以及傷兵等狀況，「遇到滿多問題，後面才慢慢磨合，季後賽也打出應有的實力。」

劉鴻敏指出，要爭冠壓力不小，希望團隊能平常心面對，由於賽程連打五天，「之前都是打一天休一天，或打一天休兩天，對球員來說比較辛苦，也很擔心會有受傷的問題。」

劉鴻敏將與同為黃金世代的36歲台鋼天鷹隊長陳建禎對決，他透露，有跟「歐告」說，開心打球就好，不要受傷最重要，「要以健康為主，我看他季後賽一個人扛一支球隊，連續兩天都得30分，我想說：『哇！你當20歲在打喔！』看他有好表現很開心，但也很擔心他的身體狀況，所以有關心他一下。」

劉鴻敏出席威德眾星獎助計畫頒獎典禮。（記者盧養宣攝）劉鴻敏出席威德眾星獎助計畫頒獎典禮。（記者盧養宣攝）

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