PLG季後賽》不怕加了東超比賽多 柯納：有更多不同對手才有趣

柯納。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕台鋼獵鷹下季取得東亞超級聯賽參賽權，這代表賽程會跟著增加，又得在各國奔波，勢必對於球員、教練造成有別於以往的負荷。不過，獵鷹總教練柯納認為，參與東超對於球隊肯定是有幫助，可以接觸不同風格的對手，這對於教練而言也更有趣。

獵鷹下季取得東超參賽權，將是隊史首次參戰，但也代表勢必得面對舟車勞頓、疲勞等考驗。柯納正面看待這些挑戰，「根據我的經驗，這是非常有幫助的，除了球隊能進入更大市場，同時也幫助球員和教練了解不同的籃球文化。」他認為，每個聯盟都有不同特色，看得越多、對抗過越多不同風格球員，對於技術、經驗積累都有幫助。

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「特別是在只有3個對手的聯盟中，你對抗3支不同的球隊，代表只有3種風格，不是嗎？」柯納認為，東超有十幾支球隊就會有十幾種不同風格，「這對教練來說也更有趣，能看到不同的風格，而不是一直都在研究同支球隊。」

柯納不擔心賽程增加的問題，他笑說，「球員熱愛比賽，而教練熱愛訓練。所以對球員來說，這會很棒，因為他們能打更多比賽而減少練習。但對我們教練而言，這工作量更大，因為我們必須做更多準備，卻減少了練習時間。但我的意思是，我寧願一週打兩場比賽，也不願3個月才打兩場，而這就是我們今年的處境。」

柯納認為，解決賽程繁忙的根本還是要擴充球員名單深度、仔細規劃行程，「一週打兩場比賽完全沒問題，但球員名單要有一定深度，還要有非常專業的行程規劃，因為重點不在於打比賽，而在於這些行程的規劃。」他也笑說，「跟練習比起來，對球員來說，比賽簡直就像度假一樣，重點在於舟車勞頓，這才是負荷的來源，而不是比賽本身。」

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