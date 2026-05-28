自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG季後賽》不怕加了東超比賽多 柯納：有更多不同對手才有趣

2026/05/28 18:23

柯納。（資料照，記者廖振輝攝）柯納。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕台鋼獵鷹下季取得東亞超級聯賽參賽權，這代表賽程會跟著增加，又得在各國奔波，勢必對於球員、教練造成有別於以往的負荷。不過，獵鷹總教練柯納認為，參與東超對於球隊肯定是有幫助，可以接觸不同風格的對手，這對於教練而言也更有趣。

獵鷹下季取得東超參賽權，將是隊史首次參戰，但也代表勢必得面對舟車勞頓、疲勞等考驗。柯納正面看待這些挑戰，「根據我的經驗，這是非常有幫助的，除了球隊能進入更大市場，同時也幫助球員和教練了解不同的籃球文化。」他認為，每個聯盟都有不同特色，看得越多、對抗過越多不同風格球員，對於技術、經驗積累都有幫助。

「特別是在只有3個對手的聯盟中，你對抗3支不同的球隊，代表只有3種風格，不是嗎？」柯納認為，東超有十幾支球隊就會有十幾種不同風格，「這對教練來說也更有趣，能看到不同的風格，而不是一直都在研究同支球隊。」

柯納不擔心賽程增加的問題，他笑說，「球員熱愛比賽，而教練熱愛訓練。所以對球員來說，這會很棒，因為他們能打更多比賽而減少練習。但對我們教練而言，這工作量更大，因為我們必須做更多準備，卻減少了練習時間。但我的意思是，我寧願一週打兩場比賽，也不願3個月才打兩場，而這就是我們今年的處境。」

柯納認為，解決賽程繁忙的根本還是要擴充球員名單深度、仔細規劃行程，「一週打兩場比賽完全沒問題，但球員名單要有一定深度，還要有非常專業的行程規劃，因為重點不在於打比賽，而在於這些行程的規劃。」他也笑說，「跟練習比起來，對球員來說，比賽簡直就像度假一樣，重點在於舟車勞頓，這才是負荷的來源，而不是比賽本身。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中