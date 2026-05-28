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TPVL》賽程烏龍反而更有壓力 劉鴻敏怎麼看職排元年？

2026/05/28 18:38

劉鴻敏（左）、陳信安。（記者盧養宣攝）劉鴻敏（左）、陳信安。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL元年季後賽賽程出現嚴重烏龍，國家隊成員無法出賽，桃園雲豹飛將在季後賽首輪淘汰4名主力缺陣的例行賽龍頭台中連莊，劉鴻敏表示，面對不是完全體的對手反而更有壓力，希望未來能避免再次出現相同狀況。

TPVL元年在安排季後賽賽程上出現疏失，因抵觸FIVB國際排球總會規定，接獲國家隊徵召球員都無法亮相，連莊就有包括施琅、漢佳、汪秉勳、張昀亮4大主力無法上陣，最後不敵雲豹黯然止步首輪。

雲豹由於沒有球員獲徵召，在完全體應戰下闖進總冠軍賽，劉鴻敏表示，知道國家隊球員無法參賽的消息時，反而覺得更有壓力，「要贏也不是，要輸也不是，會一直被批評，所以我就告訴隊友，盡全力打完每一場比賽，這就是我們的工作，無論對手是誰，就是盡全力表現，也是尊重對手，尊重聯盟。」

TPVL元年即將進入尾聲，劉鴻敏表示，職排元年確實有不少問題需要改進，但職業舞台誕生並不容易，「很感謝聯盟讓更多選手有就業機會，第一年大家還是多一點鼓勵，大家都是為了排球好。」

提到聯盟需要改善之處，劉鴻敏指出，除希望下季不要再有國家隊成員無法打季後賽的狀況，48場例行賽以及休兵期太長導致賽季過長，都是未來可以考慮調整的地方。

劉鴻敏。（記者盧養宣攝）劉鴻敏。（記者盧養宣攝）

「威德眾星獎助計畫」第六屆頒獎典禮。（記者盧養宣攝）「威德眾星獎助計畫」第六屆頒獎典禮。（記者盧養宣攝）

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