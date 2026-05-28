籃球》台灣最接近NBA的男人 陳信安鼓勵年輕球員設立目標

陳信安呼籲現場年輕選手在未來奮鬥的道路上，養成設立目標並持續前進的習慣。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕「威德眾星獎助計畫」第六屆頒獎典禮今登場，由美國威德（WEIDER）與中華民國高級中等學校體育總會共同主辦，桃園璞園領航猿現任副領隊暨球團發言人陳信安、TPVL桃園雲豹飛將隊長劉鴻敏擔任特別來賓，分享從學生到職業球員的心路歷程。

自2020年開始，威德與高中體總攜手合作並創立威德眾星獎助計畫，每年提供獎助學金給來自特殊境遇家庭的高中籃球、排球及壘球聯賽優秀球員。計畫如今已邁入第六屆，累計受惠選手近700位，投入金額突近4000萬元，幫助他們在學業與運動專長上持續前進。

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本屆典禮最引人動容的環節，是由知名導演李惠仁團隊歷時半年拍攝製作的三部紀錄短片正式首映，紀錄片分別聚焦壘球、排球與籃球三項運動共七位選手，帶領現場所有觀眾走進這群年輕選手最真實的生命現場，包括因傷無法上場的遺憾、兼顧經濟與訓練的雙重壓力，儘管如此，這些選手仍有辦法克服困難，成為賽場上最耀眼的新星，。

劉鴻敏表示，過去從學生時期到職業生涯，很感謝身邊的師長與家長一路鼓勵與支持，他提到，職業生涯比的從來不只是天賦，更是比誰能堅持得更久，「態度、自律才是決定職業生涯長度的關鍵。」他指出，感謝威德眾星獎助計畫成為支持學生們努力向前的動力之一，也期許台下的年輕選手們能夠在職業賽場上闖出自己的一片天。

「台灣飛人」陳信安在典禮現場也分享個人從學生到職業選手的心路歷程，包括19歲進入國家隊、22歲旅外打入NBA訓練賽等經歷，在過程中持續設立階段性目標並一一達成，鼓勵現場年輕選手在未來奮鬥的道路上，養成「設立目標」並持續前進的習慣，強調重點在於努力的過程當中堅持到底，不要欺騙自己，勇敢面對一切挑戰。

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