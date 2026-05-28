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韓職》投出旅韓最慘一役！王彥程先發不滿3局失4分、韓華狂灌18分敗投解套

2026/05/28 21:36

王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天面對NC恐龍投出旅韓最慘一役，只先發2局失4分就提前退場，投球局數創個人單場最少，失分則是單場最多，韓華鷹終場以18：7逆轉贏球，王彥程敗投解套，無關勝敗。

王彥程一上來就對NC恐龍開路先鋒金周元投出觸身球保送，之後再被李宇盛敲出右外野安打，之後投出四壞球保送堆成滿壘，雖然靠著三振和飛球接殺抓到2個出局數，但自己又再度投出保送，讓對手擠回1分，之後製造滾地球出局順利止血。

韓華鷹姜白虎2局上敲出追平陽春砲，但王彥程下個半局被朴是元轟出陽春砲，第3局再度出現亂流，開局連續被敲2支安打，失掉第3分後就被換下場，接替投球的牛棚投手未能守成，掉1分記在王彥程的身上。

王彥程前10場出賽至少先發5局，最多只失3分，但今天投球局數和單場失分都寫下旅韓最慘紀錄，此役主投2局用62球，被敲4支安打失4分，投出2次三振、3次四壞球保送，投球局數和單場失分都寫下旅韓最慘紀錄，防禦率從2.72漲至3.24。

王彥程原本是敗投候選人，但韓華鷹在後段局數發動猛攻，7、8、9局連續攻下6分、3分和7分，幫助王彥程解套，終場以18：7大勝。

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