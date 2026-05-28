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運動部》讓世界看見台灣！體育新南向政策帶動4萬人次跨國交流

2026/05/28 20:56

運動部推動「體育新南向政策」迄今已累計補助1826件交流計畫。（運動部提供）運動部推動「體育新南向政策」迄今已累計補助1826件交流計畫。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「體育新南向政策－學校體育交流計畫」自106年8月推動以來，持續促進我國與新南向國家運動交流合作，已由制度性政策逐步發展為具體且穩定推動的雙向互動模式。

運動部表示，推動迄今已累計補助1826件交流計畫，受益人數超過4萬3千人，補助超過30項運動種類，參與規模及交流量能穩定擴大。相關計畫涵蓋移地訓練、出國參與賽事、邀請來臺參賽、國際研討會及教學參訪等多元型態；依運動種類統計，以籃球交流案件數量最多，其次為足球、羽球、跆拳道及排球；依交流次數統計，則以泰國最為頻繁，其次為馬來西亞、新加坡、越南及澳洲。

115年度截至目前，申請計畫收件數為248件，較去年同期195件增加53件，成長將近3成，顯示各界參與情形持續提升。隨著本計畫持續推動，已有不少學校透過長期深耕交流合作，逐步建立具特色之國際運動交流模式。

其中，國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校即為代表案例之一。該校自106年起，透過赴新南向國家移地訓練及邀請各國勁旅來台交流，積極開創與新南向國家體育合作的新局，重要成果包括於108年舉辦首屆「北科附工盃新南向國際籃球邀請賽」，至今將迎來第4屆，推動國際體育交流的實務經驗及模式，值得各級學校運動團隊借鏡。

本年度計畫最後一批收件將於6月15日截止，運動部呼籲各級學校把握機會踴躍申請，持續拓展國際運動交流參與，相關資訊可洽計畫網站（https://sasportnsp.ncue.edu.tw/）。

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