中職》魔鷹單場雙響並列最多轟！兄弟突破得分荒仍吞本季最長7連敗

魔鷹單場雙響砲。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕中信兄弟今天賽前連3場比賽遭完封，2局終於突破得分荒，但不敵台鋼雄鷹洋砲魔鷹砲火。魔鷹上演單場雙響、3安猛打賞、5分打點，幫助台鋼6:4贏球。

魔鷹賽後不僅繼續穩居打點王，全壘打支數也和富邦悍將張育成以7支並列。而中信兄弟則苦吞本季最長7連敗。

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中信兄弟首局又沒能得分，連續未得分紀錄推進到29局。1局下，先發投手羅戈還被魔鷹擊出2分砲，陷入落後。

2局上，面對台鋼先發投手黃子豪，靠著王威晨、張仁瑋兩支二壘打連線，中信兄弟終於突破得分荒，將連續未得分紀錄停留在29局。4局上，王政順敲安、王威晨獲保送，2出局後，許庭綸安打，中信兄弟追平。

4局下2出局後，台鋼原本有攻勢，2出局後王博玄敲安，曾昱磬接著擊出滾地球，二壘手張士綸撲接後試圖傳給補位的投手羅戈，但球傳偏，原本上三壘的王博玄搶攻本壘，而傳偏的球正好進了捕手高宇杰手套，高宇杰來得及觸殺，反而在本壘形成第3個出局數。

5局上，兄弟首位打者張士綸安打，1出局後黃韋盛觸身球上壘，台鋼決定此時將先發投手黃子豪換下場、陳宇宏接替。陳宇宏登板先成功牽制二壘跑者張士綸，王政順雖敲安，但王威晨滾地球形成第3出局數。

賽前暫居打點榜前2名的魔鷹、吳念庭，5局下在郭阜林、曾子祐敲安後，3棒吳念庭和4棒魔鷹先後敲安進帳打點，賽前和吳念庭並列打點第2名的王柏融也擊出平飛球，但進入一壘手王政順手套，差點也打回打點。而台鋼該局2分超前。

賽前就暫居打點王的魔鷹，今晚大進補，首局開轟後，7局面對蔡齊哲再敲出一支打出澄清湖球場外的2分砲，前4打席共進帳5打點。魔鷹同時也擊出本季第7轟，一舉和富邦悍將張育成並列本季最多。

9局上，施子謙登板，卻被張仁瑋和代打林瑞鈞連續安打，台鋼緊急換上守護神林詩翔，許庭綸滾地球掩護有1打點，高宇杰遭三振形成2出局，張士綸安打，兄弟再得1分，岳政華滾地球出局。

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