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PLG季後賽》古德溫砍30分 勇士大勝獵鷹30分挺進總冠軍賽

2026/05/28 21:35

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕富邦勇士今天在季後賽第4戰展現關門決心，古德溫狂砍全場最高30分，助隊以109：79痛宰台鋼獵鷹，以3：1贏得系列賽，連續兩季挺進總冠軍賽，將和桃園領航猿爭冠。

今天背水一戰的獵鷹出現嚴重傷病問題，麥拉倫前役和周桂羽碰撞後受傷，導致臀部無法施力，且狀況不理想已經註銷，而飛鬥士則因第2戰被打到頭導致輕微腦震盪，第3戰發揮不理想，兩人今天都無法出賽，僅剩翟蒙一洋將獨撐全場。

即便洋將人手告急，但獵鷹今天開局打出8：0攻勢，只是勇士很快還以顏色，在古德溫、霍力飛聯手之下討回領先，獵鷹隨後在郭少傑、謝宗融連續得分之下超車，只是洪楷傑最後飆進壓哨三分球，首節打完雙方戰成24：24平手。

古德溫在第2節火力全開，單節進帳15分，雖然陳范柏彥在這節三分球3投3中貢獻9分，但獵鷹在半場打完仍以45：56落後。

易籃後，勇士打出一波6：0攻勢，獵鷹也陷入得分荒，被對手擴大到超過20分差距，這節尾聲兩隊爆發衝突，翟蒙因不滿周桂羽撞到他，倒地後起身用力推了周桂羽一把，隨後揚科維奇也衝上前爭論。最後周桂羽進攻犯規、翟蒙推人吞下一次違反運動道德犯規，揚科維奇技術犯規，獵鷹獲得1罰而勇士2罰，這節打完勇士已取得31分大幅領先。

勝負大致底定情況下，獵鷹只能一路苦追，而先前扭傷腳踝這場剛回歸的謝宗融，在比賽尾聲又因為踩到對手的腳扭傷退場，無緣扭轉頹勢。

勇士古德溫今天轟下全場最高30分，揚科維奇18分、11籃板次之，陳又瑋攻下12分為全隊最佳；獵鷹方面，翟蒙拿下19分全隊最高，谷毛唯嘉、种義仁12分次之。

林志傑。（富邦勇士提供）林志傑。（富邦勇士提供）

翟蒙。（PLG提供）翟蒙。（PLG提供）

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

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