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跆拳道》全國中等學校錦標賽台南開戰 桃園平鎮國中「金牌大滿貫」

2026/05/28 21:36

巫少妍輕鬆摘金。（中華中小學跆拳道聯合總會提供）巫少妍輕鬆摘金。（中華中小學跆拳道聯合總會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今於台南新營體育館開打，5天全國約有1500名精英選手角逐，剛獲得今年全中運國男團體第一、國女團體第二的桃園平鎮國中強勢出擊，最終獲得3金4銀，隊史第二度囊括全中錦國男、國女雙料團體冠軍，再次成為大贏家。

今天最引人注目的隊伍，正是挾著今年全中運跆拳道對打獲得國男團體第一、國女團體第二的平鎮國中，總教練楊建治特別忙碌，因為該隊有7人打進各組決賽，目前最引人矚目的，便是已經集齊世青少、亞青少和世界中學生 U15 運動會達成「金牌大滿貫」的巫少妍。

雖然才國三，巫少妍已擁有177公分修長身材，她跟兩位哥哥巫少騰、巫少輔從幼稚園起接觸跆拳道，已是跆協重點栽培選手，今天兩場比賽都以不失分的壓倒性優勢完成二連霸，楊建治說：「少妍的身材已經不輸哥哥，此外，她還有個很大顆的心臟。」楊建治打趣地說：「有時少妍打不好還會被哥哥唸，我都說，『其實少妍的成績老早就超越你們了』！」

至於國男68公斤級的黃宗煥，雖然全中運第2場就輸給最後奪金的幸福國中勁敵張勛崴，沒想到如今再相逢，他卻成功復仇，最終還搶下金牌。賽後國三生黃宗煥坦承，今年全中運落敗後一度消沈，還好教練鼓勵他，想辦法從全中錦討回來，「他還幫我修正過去落後時，身體一直僵著不動的老毛病，結果真的在國中生涯最後一戰贏回金牌，這樣畢業就沒有遺憾了！」

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