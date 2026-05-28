法網》大爆冷門！球王辛納次輪出局 5盤慘遭阿根廷黑馬逆襲

辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽爆出最大冷門！辛納（Jannik Sinner）歷經5盤苦戰先盛後衰，6：3、6：2、5：7、1：6、1：6不敵阿根廷黑馬塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo），義大利現任世界球王次輪意外出局，近來30連勝也被斬斷。

辛納去年法網決戰功虧一簣，錯失3個賽末點慘遭西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）史詩級5盤大逆轉，如今重返紅土大滿貫，這位頭號種子原被視為最大熱門。因為近況甚佳的辛納，自去年底迄今接連橫掃大師賽6冠，包括4月起蒙地卡羅、馬德里和羅馬紅土稱霸，並完成集滿全部9項ATP千分等級的「生涯大師賽金滿貫」，榮膺塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）之後史上第2人。

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不料辛納強勢開胡之後，如今面對男單排名56的左手拍非種子塞倫多羅，卻錯失連兩盤到手，第3盤還5：1聽牌的絕對優勢。當時辛納看似勝券在握，情勢卻急轉直下，24歲的他連遭破發，並在5：4、0：40落後時申請場外醫療暫停，身體狀況卻一蹶不振，反而被後勁十足的塞倫多羅瘋狂大逆轉，不但第2輪提前落馬，也暫時無緣在巴黎羅蘭加洛斯完成包辦四大賽的「生涯全滿貫」壯舉。

辛納。（路透）

塞倫多洛。（路透）

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