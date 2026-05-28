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PLG季後賽》連兩季止步首輪 谷毛唯嘉：盡力了，不好就再練

2026/05/28 22:46

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕台鋼獵鷹今天在季後賽第4戰以79：109不敵富邦勇士，系列賽1：3落敗，連續兩季都在季後賽首輪止步。對於球隊再度無緣爭冠，獵鷹主力控球後衛谷毛唯嘉坦言，賽前得知只有單洋將作戰有點沮喪，但自己也已經盡力，不好的地方就繼續練。

獵鷹在前3戰打完遭對手聽牌，但今天又因為麥拉倫、飛鬥士受傷無法出賽，洋將只有翟蒙一人上陣。對於球隊最後背水一戰無法用完整陣容出賽，谷毛唯嘉坦言，內心很失落，「不希望像去年一樣又是輸在第4場，賽前得知只有單洋將時其實有點小沮喪，但是我很感謝我的隊友們還有教練，我們不管遇到什麼狀況，大家互相扶持、一起去面對。」

谷毛唯嘉認為，球隊其實也打了很好的上半場，只是下半場對方改變了防守策略，「我們沒有籃下的優勢，然後外線投不進，所以就很難延續好的進攻。」

谷毛唯嘉坦然面對球隊首輪出局的結果，「今天賽季就結束了，我們需去檢視今年好的地方、做不好的地方，好的就把它繼續留著，不好的趕快改進。」

這季摘下年度進步獎，谷毛唯嘉認為，這季他在心態、球技上都有進步，「自己回頭看，其實真的成長滿多的。心態上我學著不會這麼去糾結輸的比賽，因為賽季很長，要學會很快去調適好，也更願意去檢視自己的做不好的地方，所以其實我覺得我今天也用盡全力，不好的地方就再繼續練、繼續改進。」

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