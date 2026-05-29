世足48隊巡禮》亞洲一哥孫興慜恐迎最後一舞 南韓隊名單有亮點

孫興慜。（資料照，法新社）

南韓

參賽次數：12次

奪冠次數：0次，最佳戰績2002年第四名

上屆戰績：16強

晉級方式：亞洲區資格賽第三階段分組第一

總教練：洪明甫

主力球星：孫興慜

球隊介紹：

太極虎軍團自1986年以來連續11屆參賽，本次被分在A組，同組對手包括東道主之一的墨西哥、捷克及南非，33歲亞洲一哥孫興慜可能迎來在世界盃的最後一舞，能率隊走得多遠成為關注焦點。

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南韓隊上屆驚奇闖進16強，本次資格賽是亞洲唯一保持不敗晉級的球隊，陣中坐擁不少知名旅歐球星，包括效力德甲拜仁慕尼黑的後衛金玟哉、法甲球隊巴黎聖日耳曼中場李剛仁，不過靈魂仍是去年轉戰洛杉磯FC的孫興慜，他在世界盃累積10場出賽，本屆有望挑戰主帥洪明甫球員時期保持的隊史16場紀錄。

這次名單也有不少值得關注的新血，效力土耳其聯賽貝西克塔什的前鋒吳賢揆有望成為鋒線奇兵，另外門興格拉德巴赫中場小將卡斯特羅普（Jens Castrop）父親是德國人，母親來自南韓，成為隊史首位混血國腳，也是此次陣容一大亮點。

洪明甫2024年7月接替克林斯曼（Jurgen Klinsmann）時隔十年再度執掌國家隊，雖然資格賽相當順利，但近期的三中衛陣型出現隱憂，在熱身賽吞下2連敗，導致球隊士氣低落，外界預估本組龍頭以墨西哥機會最高，南韓可能將與捷克力爭分組第二。

南韓隊名單：

門將：金承奎、趙賢祐、宋範根

後衛：金玟哉、金紋奐、薛永祐、曹侑珉、李泰錫、朴鎮燮、金泰炫、李瀚範、卡斯特羅普（Jens Castrop）、李基赫

中場：黃喜燦、黃仁範、李剛仁、白昇浩、金鎮圭、李東炅、裴俊浩、嚴智星、楊賢俊、李在城

前鋒：孫興慜、曹圭成、吳賢揆

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