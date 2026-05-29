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新加坡賽》台灣僅存兩組人馬！戚又仁逆轉波波夫今晚和駱建佑搶4強門票

2026/05/29 06:59

戚又仁。（資料照，美聯社）戚又仁。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租球團的戚又仁昨在超級750系列新加坡羽球公開賽男單16強賽，以20：22、21：19、23：21逆轉法國好手波波夫（Christo Popov），今天將和地主名將駱建佑爭奪4強門票。

世界排名18的戚又仁，這季曾在印尼羽球大師賽、德國公開賽闖進4強，冠軍尚未開張，前次奪冠已經是2024年吉隆坡羽球大師賽。

戚又仁在首輪以21：19、21：15輕取地主好手鄭加恆，闖進16強。昨天面對世界排名第4的法國好手波波夫，雙方交手過一次，由對方收下勝利。

戚又仁這次對決雖然先丟掉首局，但在第2、3局打出競爭力，尤其決勝局最後關頭先出現賽末點後被追上，但他成功頂住壓力拿下比賽。

戚又仁今天晚間將對決世界排名14的地主好手駱建佑，過去小戚碰上他取得兩戰全勝的優勢，比賽預計在晚間7點半後壓軸登場。

另一組台灣人馬為混雙組合楊博軒／胡綾芳，他們在16強戰以21：6、21：13擊敗馬來西亞好手黃顯維／鍾舒韻，晉級8強。今天將和世界排名第6的丹麥里斯帝安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Boje）爭奪4強門票，雙方過去交手6次，台灣組合僅取得2勝。

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