球王辛納法網男單次輪爆冷出局　坦言體能耗盡

〔中央社〕義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）表示，他在今天的法國網球公開賽男子單打第2輪比賽中體能耗盡，使他30連勝的紀錄戛然而止。

法新社報導，世界排名第一，也是第一種子的辛納是今年法網的奪冠大熱門，但在巴黎又一個酷熱的日子裡，他突然崩盤，最終在5盤大戰中戲劇性地敗給阿根廷選手塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）。

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辛納原本似乎勝券在握，不僅取得2盤領先，還在第3盤握有5比1的絕對優勢，隨後卻徹底崩盤，以6比3、6比1、5比7、1比6、1比6的比數吞敗。

曾奪下4座大滿貫冠軍的24歲義大利名將辛納，賽後透露自己出現脫水和頭暈症狀，甚至一度反胃想吐。他表示：「我今天完全沒有力氣。這種事就是會發生，沒有人是機器人。」

這位義大利名將在邁向賽末發球局時，離開了中央球場（Court Philippe Chatrier）接受醫療處置。幾分鐘後他回到球場，但塞倫多羅察覺到了對抗這位身體不適對手的機會。

辛納補充表示：「我很掙扎，開始感覺頭非常暈。整個身體都非常、非常無力，我不記得上次感覺這麼虛弱是什麼時候了。」

他說：「我今天早上醒來就覺得不太舒服，因此試圖把來回多拍縮短。剛開始我的擊球非常俐落精準，打得很好，但隨後我就像體能耗盡了一樣。」

辛納透露，在法國破紀錄的熱浪中，氣溫再次攀升至攝氏30度以上，他在第3盤中段開始體力衰退。

但他拒絕將這次意外出局歸咎於天氣條件，這是他自2023年在這裡的同一階段輸球以來，在大滿貫賽事中最早出局的一次。

辛納說：「天氣很溫暖，但還不到酷熱的程度。真的，這與高溫無關，與天氣無關。今天純粹是我自己的問題，但這種事就是會發生。」

辛納指出：「我不想抹煞他（塞倫多羅）的表現。他打了一場非常穩健的比賽。」

辛納先前帶著包攬3項紅土大師賽冠軍的強大氣勢來到巴黎，加上死敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺席，原本更讓外界看好他能在本屆法網一舉完成生涯大滿貫。（編譯：李佩珊）1150529

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