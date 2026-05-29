法網》球王辛納爆冷落敗坦承累壞了 得休息放棄草地暖身

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國公開賽被爆出最大冷門後，辛納（Jannik Sinner）情緒低落，賽後坦承這陣子身心疲憊，亟需休息一段時間來調整恢復。

「整體來說，許多事情都湊到一起……我打了很多比賽，沒有太多時間恢復。」辛納錯失第3盤5：1聽牌機會，因為體能出狀況而意外崩潰，最終5盤慘遭阿根廷左手拍黑馬塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）逆襲，義大利當今世界球王透露，雖然羅蘭加洛斯首輪表現穩健，之後卻沒睡好，「今天醒來感覺有點疲憊，但這很正常。通常大滿貫賽事中，總會有那麼幾天狀態不太好。」

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24歲的辛納，過去也受到高溫濕熱的天氣影響比賽表現，但他認為，儘管巴黎近日氣溫動輒逾攝氏30度，臨場仍可以勉強適應，「我並沒有熱到快要死掉，今天的情況和以往完全不同。當然，考量到我所處的狀態以及所有因素，這很難接受，但現在我有更多時間來恢復。」

西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺席，讓連贏蒙地卡羅、馬德里和羅馬3項紅土大師賽的辛納，原被看好法網攻頂，順勢完成集滿四大賽的「生涯全滿貫」，如今事與願違，加上身體已經拉警報，他考慮6月底溫布頓錦標賽衛冕前放棄草地暖身，「我很可能不會參加草地賽事，我真的需要休息一段時間，好徹底恢復過來，包括精神上，然後再重新投入工作。」

辛納。（美聯社）

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