朴子市長盃全國棒球錦標賽 平鎮高中奪青棒組冠軍

朴子市長盃全國棒球錦標賽有16支青棒隊伍參賽。（朴子市公所提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣朴子市公所主辦的「第三屆朴子市長盃全國棒球錦標賽」昨天閉幕，本屆賽事吸引全國24支少棒隊及16支青棒隊參賽，競爭激烈，少棒組由嘉義縣中埔鄉同仁國小奪得冠軍，青棒組昨天進行冠軍戰，由平鎮高中擊敗穀保家商奪得冠軍。

朴子市長吳品叡表示，朴子地區擁有深厚棒球文化傳統，包括朴子國小、大同國小、東石國中、東石高中等校多年來深耕基層棒球，培育出許多優秀選手，因此將推廣棒球運動和提升基層棒球環境列為重要市政目標。

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吳品叡說，朴子棒球場原先僅規劃為少棒場地，但考量朴子地區具備完整的國中、高中棒球體系，市公所向中央爭取調整球場規格，最後成功改為符合青棒正式賽事標準的球場，能提供日常訓練使用，也具備承辦全國性賽事能力，公所也無償提供球場給在地學校球隊使用，協助減輕基層球隊與學校負擔，讓球員安心訓練。

吳品叡感謝朴子市民代表會支持市公所舉辦「朴子市長盃全國棒球錦標賽」，讓賽事規模逐年擴大，近年來，市公所與棒球協會、體育團體及地方企業合作辦理各項棒壘球活動，透過賽事帶動地方運動風氣；嘉義縣擁有深厚棒球基礎，未來將持續結合關注棒球運動的各界力量，共同推動嘉義縣成為台灣最具代表性的「棒球原鄉」。

平鎮高中獲得青棒組冠軍。（朴子市公所提供）

穀保家商獲得青棒組亞軍。（朴子市公所提供）

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