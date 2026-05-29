MLB》生涯首次！台灣強投鄧愷威明先發強碰國中龍頭 力拚本季第4勝

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網，太空人台灣強投鄧愷威下場先發時間確定，將於台灣時間明天早上8點10分，對決目前暫居國聯中區龍頭的釀酒人，這也是鄧愷威生涯首度與釀酒人交手。

鄧愷威本季表現亮眼，成為球隊最受倚賴的投手之一，角色也更加吃重，從勝利組牛棚進入先發輪值。近2場先發，鄧愷威分別對決遊騎兵與小熊，包含前役對上小熊繳出生涯首次優質先發，2戰合計11局沒有失分，送出13次三振。

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本季鄧愷威在太空人出賽17場有4場先發，拿下3勝3敗，投37局飆36K，被敲24安、投出9保送，防禦率2.19，獨立防禦率（FIP）3.56，ERA+191，每局被上壘率1.05，被打擊率0.188。釀酒人團隊本季選到221次保送，為國聯第3多（大聯盟第5多），鄧愷威力拚本季第4勝同時，需設法控制保送與用球數。

釀酒人明天將派出25歲新秀右投克勞（Coleman Crow），今年迎來大聯盟初登板的他，生涯前2場先發表現出色，面對馬林魚與雙城合計10.1局失3分，送出7次三振，防禦率2.61。

太空人明與釀酒人展開3連戰，由鄧愷威打頭陣，根據大聯盟官網太空人隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart），接下來2戰雙方預計先發為藍伯特（Peter Lambert）對決斯普羅特（Brandon Sproat），以及今井達也對決米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）。

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