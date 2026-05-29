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MLB》道奇224轟明星重砲進傷兵名單！28歲「台灣之友」重返大聯盟

2026/05/29 07:56

赫南德茲。（資料照，路透）赫南德茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇2屆明星重砲「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）昨天意外傷退，根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，赫南德茲今天進入傷兵名單，道奇預計將從3A叫上28歲新秀沃德（Ryan Ward）。

生涯224轟的赫南德茲，昨天在2局下纏鬥7球後，擊出游擊方向滾地球，卻不慎在跑壘時傷到大腿退場，賽後確定為左大腿後肌拉傷，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示，赫南德茲至少會缺陣數週，暫時沒有歸隊時間表。

為填補赫南德茲的空缺，道奇預計將從3A拉上農場第19名的沃德。在12強砲轟富藍戈（Enderson Franco）助美國擊敗委內瑞拉，讓台灣因此晉級冠軍戰的他，本季曾因佛里曼（Freddie Freeman）請排產假而上過大聯盟，但僅打2場，留下6打數2安打、1打點、1三振的成績單，又再度遭下放。

沃德去年在3A表現優異，敲出36轟，攻擊指數0.937，奪下太平洋岸聯盟MVP。本季沃德在3A出賽47場，打擊三圍.254/.379/.418、攻擊指數0.797，敲出6轟、31分打點。

沃德。（資料照，法新社）沃德。（資料照，法新社）

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