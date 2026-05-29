MLB》大聯盟資方提出薪資上限 道奇、洋基等8隊恐得砍團隊薪資

道奇隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球團老闆方今天向球員們提出下一份勞資協議（CBA），包含「硬性薪資上限」方案，這是自1994年以來，資方首次正式提出明確的薪資上限制度。若依照資方設定薪資上限的2億4530萬美元，包括衛冕軍道奇等8支球隊，都必須要刪減薪資。

若大聯盟勞資雙方無法在現行勞資協議於12月1日（美國時間）到期前談妥新協議，資方很可能會對球員實施「封館」。一旦發生封館，球員將無法與球隊接觸，涉及球員的聯盟業務，例如交易與自由球員簽約，也都將全面暫停。

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根據資方的提案，從2027年起，每支球隊的團隊薪資至少必須達到1億7120萬美元，但不得超過2億4530萬美元。這份提案中還包含聯盟收入與球員「50比50分帳」的機制。隨著聯盟收入成長，薪資下限與上限也會同步提高。此外，聯盟還提議成立一個統一管理地方媒體收入的基金，並將這筆收入平均分配給30支球隊。

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，美聯社）

《ESPN》報導，根據目前本季薪資預估，若要達到資方提出的薪資下限金額，必須增加團隊薪資的球隊，包含運動家、洛磯、紅雀、守護者、白襪、海盜、雙城、釀酒人、光芒、馬林魚、國民、紅人；而必須要削減薪資、才能壓在薪資上限以下的球隊，包含道奇、洋基、大都會、藍鳥、費城人、紅襪、勇士和教士隊。

大聯盟官方發言人卡普林（Glen Caplin）在聲明中表示，「球迷普遍支持像其他職業聯盟那樣設立薪資上限與下限制度，因為他們不認為從最高到最低相差4億4600萬美元的薪資差距，算得上是公平競爭，我們提出的薪資上限與下限方案，能夠讓競爭環境更加公平，同時在推動棒球發展的過程中，讓聯盟收入與球員以50比50的方式共享。」

球員工會主席梅耶爾（Bruce Meyer）今天也發出聲明回擊，「億萬富翁老闆們想限制的不是他們的利潤或球隊價值，而是球員薪資，這並非出於慷慨，也不是為了保護這項運動的健全發展，而是想藉由控制成本、提高利潤與最大化球隊價值，代價則是犧牲過去、現在與未來的球員利益。」

目前大聯盟是北美主要職業運動聯盟中，唯一沒有薪資上限與下限制度的聯盟。前一次大聯盟資方提出薪資上限，已經是1994年，當時引發長達7個半月的大罷工，並導致世界大賽90年來首次被取消，最後在美國國家勞資關係委員會的施壓下，大聯盟官方最終撤回薪資上限提案。

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