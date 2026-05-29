世足》名將梅西六度踢世界盃創紀錄 衛冕軍阿根廷公布26人名單

梅西。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃足球賽即將在6月11日（美國時間）登場，衛冕軍阿根廷今天公布26人名單，現年38歲的「球王」梅西（Lionel Messi）再度入選國家隊，他與葡萄牙41歲將「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）將成為史上首次六度參與世界盃舞台的選手。

不過，梅西上週在邁阿密國際與費城聯的比賽中傷退，邁阿密國際證實，梅溪的左大腿後肌出現肌肉疲勞，初步診斷顯示為過度負荷。目前他何時能重返球場，將取決於每天的恢復狀況。

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「目前最初的消息並不算太糟。現在我們必須等待進一步檢查的結果，看看是否會與初步醫療報告一致，同時觀察他的恢復情況。」阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）本週稍早受訪時說，「我們當然都希望梅西能以百分之百健康的狀態加入球隊，但現實並非如此。」

本屆世界盃會內賽擴增至48隊，阿根廷在小組賽與阿爾及利亞、奧地利、約旦分在J組。

阿根廷隊26人名單：

門將：E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、穆索（Juan Musso）

後衛；蒙提爾（Gonzalo Montiel）、莫利納（Nahuel Molina）、L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、羅梅洛（Cristian Romero）、塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）、梅迪納（Facundo Medina）

中場；洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、E.費南德斯（Enzo Fernández）、麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）、巴爾科（Valentín Barco）

前鋒：梅西（Lionel Messi）、岡薩雷斯（Nicolás González）、西蒙尼（Giuliano Simeone）、馬丁尼茲（Lautaro Martinez ）、羅培茲（José Manuel López）、阿瓦雷斯（Julián Álvarez）、阿爾瑪達（Thiago Almada）、帕斯（Nico Paz）

OFFICIAL: Argentina World Cup squad pic.twitter.com/odOIklQ5gw — Fabrizio Romano （@FabrizioRomano） May 28, 2026

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