MLB》村上宗隆敲安選保送 連續場次開轟中斷、白襪三勝雙城

〔體育中心／綜合報導〕效力芝加哥白襪的日本重砲村上宗隆，今天對上雙城雖然沒有開轟，但仍有安打進帳並選到保送，助隊以6：2收下勝利，4連戰系列賽以3勝1敗坐收。

村上宗隆今天先發鎮守一壘打第2棒，首局面對雙城先發投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）遭到三振，不過同個半局在瓦加斯（Miguel Vargas）保送外加盜壘，以及蒙哥馬利（Colson Montgomery）安打之下先馳得點。

請繼續往下閱讀...

3局下半，村上宗隆展現纏鬥能力，耗費對手8顆球選到保送上壘，後續隊友靠著3支安打與1次保送海灌4分。4局下迎來第3個打席，碰上雙城第2任投手莫里斯（Andrew Morris）一顆明顯低於好球帶的橫掃球，「村神」發揮球棒控制力擊出越過游擊手頭頂的二壘安打，幫助球隊再下一城。

比賽進入7局下，雙城更換第5任投手、前道奇冠軍左投班達（Anthony Banda），面對首名打者村上宗隆控球失準投出保送，但白襪未再因此得分，總計村上在本場比賽2個打數敲出1支安打，選到2次保送並吞1K，打回1分打點且跑回1分，目前連續4場比賽敲安，但連續開轟場次則停在3場，打擊率與進攻指數（OPS）分別上升到.242與.947。

投手部分，白襪本場掛帥先發的馬丁（Davis Martin）持續展現今年穩定的投球能力，主投6局被打2安僅失1分，送出5次三振與2保送繳出優質先發內容，收下本季第8場勝投，個人也拿下6連勝，而雙城的伍德理查森2.2局掉5分吞第7敗，至今勝投數仍掛蛋。

村上宗隆。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法