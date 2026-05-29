MLB》岡本和真罕見連3場挨觸身球、中斷連4場敲安 藍鳥收3連勝

岡本和真。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日本好手岡本和真今天3打數沒有敲安、中斷連4場有安打的表現，罕見連3場挨觸身球。藍鳥最後在客場以2比1擊敗金鶯，藍鳥收下3連勝，並以28勝29敗居美聯東區第三。

岡本和真首打席敲出滾地球出局，第二打席被金鶯投手巴西特（Chris Bassitt）丟一顆曲球砸到形成觸身球。岡本和真第3打席擊出滾地球被刺殺。第8局藍鳥1出局攻占滿壘，岡本和真揮空吞三振。

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總計岡本和真全場3打數沒有敲安，吞1次三振、挨1次觸身球，賽後打擊率為0.215，整體攻擊指數（OPS）為0.711。此外，岡本和真在1局下發生守備失誤，這是他本季第5次守備失誤。

藍鳥打線第3局先靠吉梅涅茲（Andrés Giménez）的陽春砲拿分，4局下金鶯梅歐（Coby Mayo）回敬追平陽春砲。8局上皮南戈（Yohendrick Pinango）在滿壘時選到保送擠回關鍵超前1分。

藍鳥先發左投柯賓（Patrick Corbin）主投5局失1分無關勝敗，霍夫曼（Jeff Hoffman）1局無失分收本季第4勝，瓦蘭德（Louis Varland）1.1局無失分收本季第8次救援成功。

巴西特主投6局失1分無關勝敗，金鶯投手努涅茲（Anthony Nunez）1局失1分吞本季首敗。金鶯輸球後，中斷近期3連勝，目前以26勝31敗居美聯東區第四。

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