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NBA》讓爛隊更難抽中狀元 「3-2-1反擺爛」選秀制度壓倒性通過

2026/05/29 09:42

NBA通過新的反擺爛選秀制度，預計2027年上路。（資料照，美聯社）NBA通過新的反擺爛選秀制度，預計2027年上路。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近年弱隊為了選秀籤，例行賽擺爛情況越來越嚴重，因此引來聯盟重視，而今聯盟董事會以壓倒性的票數，通過了最新的「3-2-1反擺爛」選秀制度。

根據新規，樂透區球隊從14支變成16支，當中包含東西部兩邊的第8種子，墊底3支球隊和沒進季後賽、附加賽的球隊，獲得狀元籤的機率也被降低。「3-2-1」代表的是樂透抽籤球數量，戰績最差的3隊有2顆、倒數4到10名則有3顆，同時戰績最差的3支球隊，保底順位也調降至第12順位。

過去只有墊底4支球隊需要抽籤，剩餘球隊按戰績去排順位，如今根據新規，16支球隊都可以參與抽籤，《ESPN》引述消息人士，抽籤計畫會有現場直播。

該項「3-2-1反擺爛」選秀制度預計在2027年上路，至少會使用到2029年，屆時協議到期後，再看是否沿用或修改。

此外，球隊不能連續兩年抽中狀元籤，同時不能連續3年獲得前5順位，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，由於這項新規定，爵士2027年確定無法獲得前5順位，但這支籤已經交易給灰熊，因此灰熊成為這次提案中，唯一投下反對票的球隊。

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