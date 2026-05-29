MLB》生涯483SV的簡森進IL 美聯墊底的老虎多達15人進傷兵名單

簡森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎明星終結者簡森（Kenley Jansen）因為骨盆發炎，今天被放進15天傷兵名單，這代表老虎已有多達15名選手待在傷兵名單。

簡森昨天在面對天使的比賽中，抓到2個出局數後投出保送，就因身體不適退場。簡森將接受專科醫師檢查，以確認傷勢的嚴重程度，老虎從小聯盟3A拉上左投索默斯（Drew Sommers）頂替位置。

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老虎總教練辛奇（AJ Hinch）表示，「我們知道他必須接受檢查，也知道他這個週末無法出賽。因此我們決定直接把他放進傷兵名單。我們現在不能讓牛棚少一個人，尤其是像 Kenley 這種我們非常倚重的投手。」

現年38歲的簡森休賽季以1年900萬美元加盟老虎，包含2027年1200萬美元選擇權、200萬美元的買斷金。

簡森本季出賽18場，拿到1勝3敗、7次救援成功，防禦率是偏高的4.80，共投15局賞19次三振，被打擊率0.170，每局被上壘率1.20。簡森生涯在大聯盟17個賽季，累積483次救援成功。

老虎隊本季受到傷兵困擾，有多達15名選手進入傷兵名單，包含王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）、老將韋蘭德（Justin Verlander）等人，目前球隊戰績以22勝35敗與天使並列美聯最差。

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