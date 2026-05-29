自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯483SV的簡森進IL 美聯墊底的老虎多達15人進傷兵名單

2026/05/29 09:33

簡森。（資料照，美聯社）簡森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎明星終結者簡森（Kenley Jansen）因為骨盆發炎，今天被放進15天傷兵名單，這代表老虎已有多達15名選手待在傷兵名單。

簡森昨天在面對天使的比賽中，抓到2個出局數後投出保送，就因身體不適退場。簡森將接受專科醫師檢查，以確認傷勢的嚴重程度，老虎從小聯盟3A拉上左投索默斯（Drew Sommers）頂替位置。

老虎總教練辛奇（AJ Hinch）表示，「我們知道他必須接受檢查，也知道他這個週末無法出賽。因此我們決定直接把他放進傷兵名單。我們現在不能讓牛棚少一個人，尤其是像 Kenley 這種我們非常倚重的投手。」

現年38歲的簡森休賽季以1年900萬美元加盟老虎，包含2027年1200萬美元選擇權、200萬美元的買斷金。

簡森本季出賽18場，拿到1勝3敗、7次救援成功，防禦率是偏高的4.80，共投15局賞19次三振，被打擊率0.170，每局被上壘率1.20。簡森生涯在大聯盟17個賽季，累積483次救援成功。

老虎隊本季受到傷兵困擾，有多達15名選手進入傷兵名單，包含王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）、老將韋蘭德（Justin Verlander）等人，目前球隊戰績以22勝35敗與天使並列美聯最差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中